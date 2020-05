Stare a casa. Bake off Mise Sesto, il contest dove si “sfornano le foto dei dolci”

SESTO FIORENTINO – In questo periodo di emergenza sanitaria dove dobbiamo rispettare distanze, indossare mascherine e guanti e evitare assembramenti, la tecnologia ci viene incontro e grazie ad un poco di creatività si può organizzare anche una “gara di dolci”. Sembra difficile, ma i volontari della Misericordia di Sesto Fiorentino, hanno deciso di allestire una “cucina virtuale” e promuovere una gara di dolci: è nato così il contest “Bake off Mise Sesto” ovvero, “dolci in foto”.

“Da quando siamo in emergenza sanitaria – spiega Lisa Vezzosi, una delle ideatrici della gara – abbiamo notato che su internet e sui canali social sono comparse immagini di piatti realizzati da chi è costretto a stare a casa. La cucina ha visto protagonisti molti di noi che si sono cimentati in manicaretti di tutti i tipi, così non potendo organizzare per motivi di sicurezza, una gara con pubblico, abbiamo deciso di promuovere la preparazione di dolci sia da parte di bambini che di adulti, fotografarli e poi inviare a noi. Il contest prevede che oltre a sfornare il dolce e fotografarlo i partecipanti inventino un nome”. Insieme a Lisa hanno lavorato al progetto Lara e Claudia. Le foto verranno sottoposte ad una giuria e poi saranno dichiarati i primi tre vincitori per ogni sezione.

“Abbiamo coinvolto anche un pasticcere Leonardo Bittini – spiega Lisa – le foto dei primi tre selezionati per ogni categoria (Bake off Mise Sesto per adulti e Bake Off Mise Junior per i bambini) verranno pubblicate sulla pagina Facebook della Misericordia”. Si può partecipare da domani, 10 maggio fino al 18 maggio. Le foto dovranno essere inviate ai seguenti numeri: 3336135342, 3333570822 e 3311511971).

I volontari della Misericordia, impegnati anche nell’emergenza sanitaria, continuano a stare vicino ai cittadini promuovendo sempre nuove iniziative. Nelle scorse settimane hanno chiesto ai bambini di disegnare il lavoro dei volontari in questo periodo e la risposta non si è fatta attendere. Sono arrivati, anzi sono stati i volontari di piazza San Francesco che sono andati a ritirare a casa dei bambini i 120 disegni. Quei disegni dove con i colori dell’arcobaleno i bambini ringraziano per la loro attività i volontari che si sono impegnati durante l’emergenza sanitaria, hanno tappezzato la sala dei volontari della Misericordia e presto sarà eletto “il piccolo artista della Misericordia”.