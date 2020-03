Stare a casa. Cristina Caramelli “mi manca la radio, ma per fortuna c’è Briciola”

SIGNA – Adesso vive a Signa, ma è una vera campigiana anche se il suo sguardo abbraccia tutta la Piana: Cristina Caramelli è una delle fondatrici di Radio Geronimo, appassionata conduttrice di una delle “storiche” trasmissioni “Caffeina” insieme a Giovanni e a Gianni. Per il suo lavoro (da Prada) macina chilometri ogni giorno, anzi macinava, perchè anche lei ora sta a casa per rispettare le normative per contenere la diffusione di covid-19. E ora a casa si rilassa tra letture e ricette di cucina con la sua gatta Briciola “di nome – dice Cristina – ma diavolo di fatto!”

Stare in casa in condizioni di emergenza sanitaria come questa, cosa significa?

Stare in casa in questo periodo di emergenza significa innanzitutto rispettare le regole. Regole che ad oggi sembravano inimmaginabili per tutti. Adattarsi ad un nuovo modo di vivere in questo momento così fuori da ogni nostro pensiero di organizzare la propria vita.

Tu sei una delle colonne di Radio Geronimo, in questi giorni riesci ancora a fare la radio?

In questo periodo non riusciamo a fare Radio, intesa come dirette da Studio presso il Teatro DanteCarloMonni. Attraverso i mezzi di comunicazione che abbiamo oggi, ci stiamo muovendo per fare delle dirette tramite Skype. Su nostro sito www.radiogeronimo.it la nostra musica continua 24ore su 24 e si possono trovare tutti i Podcast delle ultime 2 stagioni. Non nego che mi manca molto la mia trasmissione in diretta del lunedì sera Caffeina, insieme a Gianni e Giovanni che va in onda da ben 6 stagioni.

Hai qualche consiglio da dare per chi resta a casa per come trascorrere il tempo?

In questi giorni di quarantena visto che il tempo non ci manca, consiglio di ritrovare il tempo di una buona lettura!

Stare a casa ti ha permesso di riscoprire attività abbandonate?

Come tanti di noi, i social ce lo raccontano tutti i giorni, ho ritrovato la passione di fare nuove ricette e mangiare più sano.

Cosa ti rimarrà di questa esperienza?

Sicuramente da questa esperienza, che ci segnerà tutti nel modo di comportarsi con gli altri, mi insegnerà a non dare più niente per scontato e a capire che la normalità è la libertà sono il regalo più grande che abbiamo.