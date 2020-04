Stare a casa. “DistantiMaPresenti” gli studenti del Calamandrei raccontano le lezioni online

SESTO FIORENTINO – “Ma l’hai fatto inglese?” “ho tempo fino a domani per mandarlo. Tanto dove si va?” “Meno male ci sono le video lezioni”. E’ una conversazione tra due studentesse del Calamandrei che raccontano la loro vita in questo periodo di emergenza sanitaria, un dialogo semplice che fa parte di un video “Distanti Ma Presenti” con l’hashtag, realizzato da studenti e genitori con collaborazione dei docenti e pubblicato sulla piattaforma DAD-USR TOSCANA, ma visibile su Youtube. In 4 minuti gli interpreti (Giulia Canova, Lapo Tortelli, Lorenzo Degl’Innocenti, Martina Piccini, Matilde Tortelli l’insegnante Lucia Bellucci) spiegano in modo, divertente, semplice e diretto cosa significa stare in casa, lavorare e studiare in casa, seguire le lezioni online e proseguire con la propria vita anche se “sospesa” in una dimensione che a volte appare irreale. E.A.