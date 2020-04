Stare a casa. Francesca Trovato si laurea online dalla sua casa di Colonnata

SESTO FIORENTINO – La corona d’alloro in testa e la festa di laurea online. Per Francesca Trovato, neo dottore in storia dell’arte (beni artistici,nel dettaglio Storia e Tutela dei Beni Archeologici Artistici e Librari), questo perido che ci vede chiusi in casa, ha una nota positiva. Stamani 21 aprile, dalla sua casa di Colonnata ha discusso la propria tesi di laurea collegandosi telematicamente con l’Università di Firenze e si è laureata con 102/110 con la tesi dal titolo “Il ritratto nella critica di Giorgio Vasari”, relatore Prof. Alessandro Nigro, correlatore Dott.ssa Camilla Froio. Un traguardo conquistato con determinazione nonostante la quarantena e due due figli gemelli di appena sei mesi.

Al neo dottore Francesca Trovato e alla sua famiglia le congratulazioni di Piananotizie.