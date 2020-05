Stare a casa. I primi 5 anni di CiviCa, gli auguri diventano virtuali

CALENZANO – C’è chi ha cantato, chi ha utilizzato dei cartelli, chi si è soffermato su qualche ricordo, chi ha fatto una citazione e chi ha semplicemente detto “buon compleanno CiviCa”. Sabato 9 maggio per i 5 anni della biblioteca di Calenzano sono arrivati 47 video-messaggi di auguri, tanti, tantissimi e tra questi anche quelli di Gaia Nanni, Ivano Bini, Federico Berti, le ragazze di Parentesi e 14 degli Amici di Civica. Chi non ha mandato il video-messaggio ha lasciato scritto sulla pagina Facebook della biblioteca un augurio e sono stati in 2 e 20 sono stati gli auguri in risposta ai vari video pubblicati. I video-messaggi possono essere visionati sulla pagina Fb di CiviCa. Una richiesta simpatica quella da parte dei bibliotecari rivolta a tutti gli amici, di lasciare un messaggio virtuale per un compleanno che, a causa dell’emergenza sanitaria, non avrebbe potuto avere la connotazione di una festa vera e propria. I molti messaggi dimostrano l’affetto che i lettori hanno per la biblioteca che in questi anni di apertura è cresciuta sia nei servizi che nelle proposte di eventi e anche nei prestiti. Dall’inaugurazione nel 2015 CiviCa è cresciuta anno dopo anno. Il primo anno ha registrato 1.750 nuovi iscritti, un trend che poi si è via via stabilizzato fino ad arrivare agli attuali 9250 iscritti. I materiali in prestito in cinque anni circa 142mila, 90mila gli accessi annui. In grande crescita sono stati anche gli eventi. Il primo anno erano 200 eventi, un numero comunque molto alto in relazione a realtà simili a CiviCa nella zona, per arrivare ai quasi 500 eventi, tra incontri, mostre, letture, musica, teatro, laboratori, che abbiamo organizzato negli ultimi due anni. E anche se anch’io sabato ho mandato il video-messaggio di “buon compleanno” alla biblioteca, oggi faccio un altro augurio: che si possa presto ritornare a festeggiare CiviCa.