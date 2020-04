Stare a casa. Il diario della Prof. “Andrea da Edimburgo a Campi per l’emergenza sanitaria” (4)

CALENZANO – Ancora un’altra pagina del Diario della Prof Meri Coscarelli che oggi ospita l’intervento di un suo ex alunno che si trovava ad Edimburgo quando è iniziata in Italia l’emergenza sanitaria.

“Oggi ho deciso di farvi leggere altre parole, non le mie.

Le parole di chi, in classe, ci ha dato tante soddisfazioni: sono sicura che qualche mia o mio collega sarà d’accordo con me: vero Anna? Vero Giovanna? Vero Lucia? Sono rimasta in contatto con qualcuno che ha avuto la sfortuna (o fortuna?) di avermi come insegnante e che da un angolo di mondo (questa volta dalla capitale scozzese) mi tiene aggiornata sulla sua vita, sui suoi traguardi e, anche, sulle sue delusioni. Per questo voglio condividere con voi le bellissime parole di Andrea Lepri (5 D Linguistico, a.s. 2015/16) e ne approfitto, se per puro caso, dovessero leggere questo articolo, per salutarli tutti con un grande affetto e tanti bei ricordi per tutto quello che abbiamo fatto insieme. (Ho davanti a me la foto scattata alla Grammar School di Sydney e la bellissima foto che ci avete donato alla cena di fine ultimo anno). Buonanotte a tutti.

NB Ragazzi oggi è stata una bellissima giornata di sole, passarla in casa non sarà stato piacevole: lo so! Ma rispettiamo le regole e presto finirà. Continua…

la prof”

Andrea Lepri racconta la sua esperienza in questo periodo di emergenza sanitaria

“È il 31 marzo. Vi scrivo dalla mia camera a Campi Bisenzio. Sono le autorità e l’ASL locale a impormi un isolamento di 14 giorni. Ma non la vivo come un’imposizione, anzi: è un dovere a cui avrei adempiuto in ogni caso, obbligato o no. Per la mia salvaguardia e quella della popolazione là fuori. Per questo, oggi e fino a diversa disposizione da parte del governo italiano, io resto a casa”.

La storia di Andrea comincia a Edimburgo 20 giorni prima.