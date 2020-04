Stare a casa. Il Diario della Prof. “Grazie, tecnologia” (3)

CALENZANO – Ecco un’altra pagina del Diario della Prof Meri Coscarelli che ci racconta cosa significa continuare con la didattica a distanza e questa volta ci regala anche una poesia in spagnolo (la lingua che insegna) tradotta in italiano.

“Stasera mi ha telefonato Valentina. (5 C Erica, a.s. 2010/11 se ricordo bene). Voleva sentire la sua prof, sapere come sta… Questo è ¨ l’aspetto più¹ bello del nostro lavoro, del mio lavoro”. Ci siamo fatte una piacevole chiacchierata e abbiamo convenuto che “non è ¨cosa buona” vedere tutte quelle persone a giro: come se questo virus non ci fosse, come se tutto quello che il nostro paese sta vivendo fosse un’invenzione”.

Ma, come ha sottolineato la mia Vale: “Il mondo, cara Mery, si divide in persone positive e persone negative”. Hai proprio ragione, minha querida!”.I giorni passano. Le lezioni continuano. Ho assegnato alle mie classi un compito particolare. Ho inviato loro due poesie: la “Paràbola del colibrì­” e una poesia di Kathleen O’Meara (scrittrice irlandese che scrisse questa bellissima poesia, quando mai attuale, nel 1869). La prima in lingua spagnola, la seconda in italiano. Tutte e due sono perfette per farli riflettere sulla situazione che stiamo vivendo. Quale è stato il loro compito? Provare a scrivere una poesia che riassumesse le loro emozioni, le loro paure, le loro speranze.

Ho ricevuto delle parole che mi hanno davvero commossa e, in più, il loro spagnolo è “buenì­simo”.

Avrei voluto scriverle tutte, ma PianaNotizie mi ha dedicato uno spazio, non tutto il giornale. Allora, ho dovuto decidere e, credetemi, non è stato facile!

Cari ragazzi, ho deciso di inviare la prima poesia che ho ricevuto. Quindi, grazie a Sofia Fossi, della 3C Linguistico. Grazie perchè con te è iniziata la mia commozione. Un immenso grazie a tutti e continuate così.

Forse fra di voi nascerà un nuovo Pablo Neruda o una Francisca Aguirre…chissà.

Io intanto continuo a leggerle con piacere.

GESTOS PERDIDOS

De repente algo vino

y quitò los abrazos

y quitò los besos

¡ y quitò la libertad!

Pero no nos quitò la sonrisa<

y el deseo de vivir.

En silencio ha entrado

en muchos de nosotros<

y ha tenido màs fuerza

que nuestras respiraciones.

Y las respiraciones se convirtieron en suspiros de dolor.

Y quitò los abrazos

y quitò los besos.

Encerrados como en una prisòn, hemos convertido nuestra morada en un lugar donde la esperanza nos tiene unidos.

Queremos esos abrazos, queremos esos besos.

Y con nuestra fuerza recuperaremos nuestra libertad

y cantaremos felices

para encontrar

nuestros abrazos

y nuestros besos.

GESTI PERDUTI

All’improvviso qualcosa arrivò

e ci portò via gli abbracci

e ci portò via i baci

e si portò via la libertà!

Però non ci tolse il sorriso

e il desiderio di vivere.

In molti di noi,

in silenzio, è entrato

con una forza più grande

dei nostri respiri.E i respiri si sono trasformati

in sospiri di dolore.E ci portò via gli abbracci

e ci portò via i baci.

Rinchiusi come in una prigione,

abbiamo trasformato la nostra dimora

in un luogo dove la speranza

ci tiene uniti.

Vogliamo questi abbracci

vogliamo questi baci.

E con la nostra forza

ci riprenderemo la nostra libertà

e canteremo felici

per ritrovare

i nostri abbracci

e i nostri baci.

Fate i bravi, vi raccomando!

Voglio scrivervi una frase che ho letto ieri: “L’amicizia è un tacito accordo di portare i mali in due perchè siano meno pesantl”

(Alphonse Karr)

Continua e “Viva la vida”

Alla fine della riunione del dipartimento disciplinare (online, naturalmente!) è bello fare una foto ricordo, che posso farci: la fotografia è la mia passione.

Mery Coscarelli”