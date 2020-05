Stare a casa. Incontriamoci sui social: Lapo Simonetti e “Sei di Calenzano se…”

CALENZANO – Stiamo a casa e quando usciamo, in modo distanziato l’uno dall’altro indossiamo la mascherina con il risultato che non ci vediamo più in faccia. L’unico modo per vederci “faccia a faccia” è davanti ad una videochiamata, aumentate in questo periodo anche per lo smart working. Un ruolo importante, in questa emergenza sanitaria, è della rete e in particolare dei social. Lapo Simonetti è un amministratore della pagina Facebook “Sei di Calenzano se…” e da qualche settimana ha dato il via ad una serie di chiacchierate online.

Sei un amministratore di una pagina di Facebook “Sei di Calenzano se…” e in questo periodo di emergenza sanitaria ci viene richiesto il distanziamento sociale, lo smart working, stare a casa, quale importanza secondo te, assume gestire una pagina social?

E’ sicuramente un grande impegno, e una ancor più grande responsabilità.

Siamo tutti sulla stessa barca e noi che possiamo remare, lo facciamo volentieri, cercando di essere utili a divulgare le notizie ufficiali e a far passare il tempo nel miglior modo ai nostri amici sul Gruppo. Ringrazio Ambra Antonietta Sandro e Sergio per l’impegno che ci mettono 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno, feste e ponti compresi. Un esempio, quando il Premier Conte fa le dirette vengono condivise subito sul Gruppo

Facendo un bilancio degli interventi, delle notizie postate sulla pagina social che gestisci, quali sono gli argomenti più richiesti da affrontare e più postati?

Dateci un angolo di soddisfazioni personali, visto che è la nostra unica ricompensa per il lavoro svolto. Il Gruppo Sei di Calenzano se… vede 7560 membri veri (non accettiamo profili fake o evidentemente tali) di cui 6340 attivi negli ultimi 28 giorni, con 27.572 tra post commenti e reazioni sempre nello stesso periodo Il giorno e l’ora di punta per noi è il venerdì dalle ore 17 alle ore 20 circa. In ordine di importanza (numeri alla mano) abbiamo trattato di: mascherine, un rompicapo da risolvere (158 risposte), incidenti occorsi ad animali domestici del Comune, situazione di affollamento-code per accedere-assortimento della GDO (grande distribuzione organizzata) del Comun, azioni di solidarietà, segnalazioni di criticità, foto degli utenti riguardanti il nostro territorio.

Da qualche settimana hai dato il via ad una serie di dirette: come è nata l’idea e quali obiettivi ti poni?

L’idea è nata dalla constatazione che la gente vuole vederti, averti vicino, condividere con te le sue ansie, vuole conoscere più da vicino le persone di cui si parla, dal gruppo che fa spettacoli comici in tutta Italia, al Dj che intrattiene le nostre serate dal balcone, allo sportivo famoso nel Mondo e che abita nel nostro Comune, al titolare della catena di pasticcerie.Con rammarico la nostra amministrazione comunale è latitante sui social, problemi loro, noi facciamo il possibile per sopperire a questa mancanza di cui si è sentita maggiormente la differenza rispetto alla precedente che invece partecipava e si era resa disponibile a incontri e confronti con la nostra Community. L’obiettivo l’ho scritto tra le righe: vicinanza alle persone in difficoltà, chi più chi meno, in questo momento mai vissuto e soprattutto inaspettato e inimmaginato.

Quando, un giorno, usciremo dal tunnel dell’emergenza sanitaria, secondo te il nostro rapporto con i social sarà modificato?

Di sicuro saremo cambiati noi, saranno cambiati il rapporti verso il prossimo ma ci sarà la consapevolezza che cliccando sull’icona del Gruppo Sei di Calenzano se… troveremo e troverete persone, con una faccia e una voce conosciuta che possono aiutare a trovare una soluzione ai problemi del quotidiano, e ci riconosceremo come amici di vecchia data. Il rapporto con i social cambierà di sicuro per le persone intelligenti che sapranno “usarli” e sapranno coglierne le potenzialità. Un caro abbraccio a tutti.