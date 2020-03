Stare a casa. Lapo Simonetti “recuperate il rapporto con i figli e leggete libri”

CALENZANO – Il nostro viaggio virtuale nelle case degli abitanti della Piana fiorentina continua. Stare a casa è necessario per contenere il coronavirus, ma ci piace capire come alcuni di noi trascorrono le loro giornate così diverse da quelle abituali. Lapo Simonetti, amministratore del gruppo Facebook Sei di Calenzano se… ci racconta come vive questi giorni particolari.

Come trascorri le giornate a casa?

Si pulisce casa, si riassetta, si cucina, si lavora e si fanno i compiti con i bambini di casa.

Il tuo lavoro ti permette di svolgerlo nella tua abitazione?

Sì, abbiamo attivo da sempre lo Smart Working.

Hai qualche consiglio da dare per chi resta a casa per come trascorrere il tempo?

Riprendete in mano i rapporti familiari, conoscete i vostri figli, leggete i libri, guardatevi i vecchi video, rimettete a posto le foto e le diapositive.

Hai ripreso a svolgere qualche attività abbandonata in passato per mancanza di tempo libero?

Sì, mi dedicherò alla pulizia delle moto di casa e alla loro manutenzione, finalmente farò un calendario aggiornato delle scadenze bolli, assicurazioni, gestione delle utenze e di tutte le SIM voce e dati di casa.

Cosa ti rimarrà di questa esperienza?

Probabilmente daró più peso al tempo, alle persone che mi circondano e alla libertà di andare in giro.