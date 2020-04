Stare a casa. Lezioni di acquerello online a cura di Andrea Sole Costa

SESTO FIORENTINO – La tecnologia che in questi giorni di quarantena ci è venuta incontro sia per la didattica sia per il lavoro a distanza, può essere un’opportunità per continuare a coltivare le proprie passioni come seguire corsi di pittura. Da maggio, la pittrice Andrea Sole Cosa organizza corsi online di acquerello sulla piattaforma Zoom. Sole Costa spiega che per partecipare ci saranno due modalità: in streaming, cioè lezione interattiva nei giorni e orari stabiliti oppure si potrà ricevere il video della lezione e guardarlo quando vi fa comodo. Verranno affrontati i seguenti argomenti: “alberi, ritratto, fiori e cielo e mare, le basi dell’acquerello. Per tutte le modalità ci sarà la dimostrazione pittorica dell’insegnante con spiegazione e successivamente il commento in modo individuale dei lavori degli iscritti.