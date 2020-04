Stare a casa. Olimpia Barducci, hairstylist, i consigli per spuntarsi i capelli e il respiro della Terra

SESTO FIORENTINO – Creatività, intuizione, professionalità e soprattutto passione: sono queste le caratteristiche messe in atto da Olimpia Barducci per superare questo periodo difficile di emergenza sanitaria che ci chiede di stare a casa. Olimpia Barducci, ha studiato restauro, da alcuni anni è una parrucchiera, in realtà un hairstylist, avendo preso le redini dello storico negozio di famiglia “Stefano” e in questi giorni di chiusura ha messo a frutto ancora di più la sua creatività disegnando simpatiche vignette che spiegano come poter fare una piccola manutenzione ai propri capelli in attesa della riapertura dei negozi di acconciature. Con grande abilità da disegnatrice e professionalità da hairstylist, mantiene costante il rapporto con le proprie clienti.

Come vivi questa situazione di emergenza sanitaria con il negozio chiuso e la richiesta che ci viene fatto di restare a casa?

La vivo male perchè non sono abituata a stare ferma e poi non so cosa tutto questo porterà. Mi preoccupa anche, oltre all’emergenza sanitaria, anche alla situazione economica che si svilupperà dopo questo periodo. Ci sono tutele, ma chi è proprietario di un negozi, chiuso ora per l’emergenza e quindi non lavora, non ha tutele.

Stare a casa per una in movimento come te quindi è difficile, come passi le giornate? E come è nata l’idea del vademecum per i capelli dove tu insegni anche come spuntarsi le chiome?

Nelle giornata di emergenza sanitaria a casa ho molto tempo e così mi sono rimessa a disegnare creando questo vademecum simpatico, per far sorridere un pò in un momento buio. Mi dispiace in questo periodo non avere il rapporto con le mie clienti e l’unica cosa che posso fare è consigliare loro qualche prodotto che possono acquistare online, che permetta di superare il tempo sospeso ed arrivare alla nuova apertura dei negozi quando sarà deciso. Credo che sia giusto anche se stiamo a casa continuare a curarci i capelli, per questo consiglio di seguire le indicazioni dei parrucchieri anche per il fai da te. Ci sono i kit “iorestoacasa” recapitati a domicilio con tutto il necessario per coprire le ricrescite. Bisogna ricordarsi di non utilizzare mai prodotti schiarenti, meglio cercare colori vicini al proprio e per questo chiedere al parrucchiere il kit adeguato.

Olimpia fornisce i propri consigli anche su come spuntare i capelli. Spuntare i tagliare?

Meglio spuntare. Basta spuntare le punte finali, mai tagli netti soprattutto la frangia altrimenti si rischia l’effetto Giovanna D’Arco.

E nel suo vademecum, grazie ai disegni, Olimpia spiega come intervenire per evitare l’effetto San Bernardo, sulla frangia. Un Vademecum semplice e divertente che si può seguire su Facebook o con l’hashtag hairstylist_olimpia.

In questi giorni hai ripreso attività abbandonate?

In realtà no, perchè ho sempre disegnato, ora magari riesco a dare sfogo di più alla mia parte artistica.

Cosa ti resterà da questa esperienza?

Stando sigillata in casa e alla difficoltà di respirare provocata dal Covid-19, mi ha fatto riflettere sul respiro della Terra. Una riflessione da non abbandonare anche dopo quando ci saremo ripresi e ritorneremo in attività. La mia paura è che, invece, con il tempo l’uomo ritorni a fare gli errori fatti.