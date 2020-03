Stare a casa, per Elena Campostrini è la riscoperta di vecchie letture

SESTO FIORENTINO – Si continua a lavorare, ma con tempi dilatati riscoprendo la lentezza quella raccontata in un libro da Milan Kundera, riscoprendo anche letture appartenute al nostro passato. Per Elena Campostrini, amministratore unico di Farmacie e Servizi di Sesto Fiorentino, stare a casa per necessità per il contenimento del contagio da Coronavirus, è l’occasione per “prendersi cura della casa”.

Questa situazione ci costringe a stare a casa. Come trascorri il tempo nella tua abitazione?

Il tempo non basta mai, anche in una situazione così complicata e difficile mi scorre velocissimo. Mi sto dedicando alla casa, sistemandola e prendendone cura.

Stare in casa in condizioni di emergenza sanitaria come questa, ti permette di continuare a svolgere il tuo lavoro?

Come libero professionista posso continuante a svolgere il mio lavoro anche da casa, basta un computer, una connessione internet, e soprattuto qualche fascicolo preso dallo studio.

Hai qualche consiglio da dare per chi resta a casa per come trascorrere il tempo?

Nessun consiglio in particolare, ma nella nostra casa, luogo di protezione, ascoltiamo le nostre vere necessità.

Hai ripreso a svolgere qualche attività abbandonata in passato per mancanza di tempo libero?

Sto leggendo molto, avendo più tempo a disposizione è stata una riscoperta la mia libreria, e soprattutto sfogliare i libri della mia infanzia, come Anna dai capelli rossi, un tempo vicino sul mio comodino, mi ha data una grande emozione.

Cosa ti rimarrà di questa esperienza?

Che siamo fragili, che abbiamo bisogno degli altri, che tutto è una conquista e niente è scontato.