Stare a casa. Sandra Ballerini “leggo, guardo i film e chatto con gli amici”

CAMPI BISENZIO – Libri, cinema e tv, ma non solo anche pulizie e tutorial sul web. In questi giorni in cui dobbiamo “Stare a casa” per il contenimento del Coronavirus, ciascuno si organizza come può, magari anche scoprendo qualche curiosità sul web. Sandra Ballerini è una donna piena di attività, appassionata di teatro, recita da tempo nelle compagnie locali e come tutti in questo periodo si trova a dover stare a casa.

Questa situazione ci costringe a stare a casa. Come vivi i momenti attuali? Come trascorri il tempo nella tua abitazione?

Per una persona iperattiva come me essere costretta a rimanere in casa è un gran sacrificio. Non è certo la prima volta in vita mia, ci sono stati momenti che per varie ragioni (malattie, infortuni etc) non potevo uscire, ma adesso è diverso. Io vivo sola per mia scelta, ma essere obbligati alla solitudine da qualcosa che non riesci a vedere né percepire, una presenza subdola che si è insinuata nella comunità è insopportabile e non puoi ribellarti né sfogarti né fare alcunché: subisci. Per fortuna anche in casa ho molte cose da fare. La mattina va, come normalmente, nel fare le faccende di casa. Pulire, lavare, cucinare, si fa tutto con calma e mezzogiorno arriva velocemente. Il pomeriggio è più lungo da passare. Non ho la tv. Gioco a burraco online, leggo, guardo qualche film, chatto con gli amici e i parenti, lavoro a maglia.

Tu fai teatro, cosa significa non poter essere sul palcoscenico, non poter essere insieme ai tuoi amici?

Nei giorni scorsi, per esempio il 7 di marzo dovevamo fare le terza lettura scenica, nel foyer del teatro Dante. Il tè in giallo. E’ stata annullata. Per chi come noi, e quando dico noi intendo il gruppo ex Comun’attore, si diverte a fare teatro, è stata una bella delusione. Certo se penso alle persone che a causa di questo killer invisibile muoiono, cosa vuoi che sia una piccola delusione. Torneremo a far divertire la gente, quando tutto questo sarà passato, con più grinta.

Hai qualche consiglio da dare per chi resta a casa per come trascorrere il tempo?

I consigli, si sa, sono fatti per restare inascoltati anche quando sono richiesti, figurarsi il contrario. Comunque se proprio devo mi sento di dire questo: approfittate di questi giorni per rimettere a posto la casa, fate qualcosa che avete sempre rimandato, perché tanto c’è tempo e si può fare domani. No, fatelo ora. Imparate qualcosa di nuovo…. Internet è pieno di tutorial, è zeppo di informazioni. Approfittatene. E se vi annoia anche internet mantenendo le debite distanze contattate qualche vicino anziano e fatevi raccontare un po’ della sua vita. Una cosa è certa, anche se banale: ci si rende conto del valore di ciò che hai a disposizione quando ne veniamo privati Quando tutto questo sarà finito e riprenderemo le nostre quotidiane abitudini sorridiamo più spesso, guardiamo gli altri negl’occhi, cerchiamo di capire chi è il nostro vicino e di cosa ha bisogno, lo facciamo troppo poco.

Hai ripreso a svolgere qualche attività abbandonata in passato per mancanza di tempo libero?

In effetti non ho mai abbandonato del tutto i miei hobby (cucire, ricamare, lavorare a maglia, leggere). Devo finire di ricamare un copritavolo, forse in questo periodo di tempo ce la farò.

Cosa ti rimarrà di questa esperienza?