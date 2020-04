Stare a casa. Una scampagnata di lettura: successo per la 6 ore no-stop online

SESTO FIORENTINO – Trentasei lettori per una sei ore di lettura no stop in diretta sui canali Facebook di Radio Geronimo e Youtube, la maratona di lettura si è tenuta oggi, 13 aprile Pasquetta, dalle 14 alle 20 con i lettori che dalle loro abitazioni hanno letto il loro libro del cuore. Una scampagnata di lettura, questo il titolo della no-stop di lettori, è stata promossa da Radio Geronimo, Club del Giallo e Sesto Tv. I lettori con la loro lettura hanno consigliato libri diversi dai classici, come Manzoni e Marquez, alle ultime uscite, curiosando su tutti i generi dal giallo alla fantascienza. E’ stato un modo originale di trascorrere Pasquetta in questo periodo di emergenza sanitaria, recuperando una “scampagnata” dedicata alla cultura e al piacere di leggere. I lettori sono stati tutti molto bravi ci hanno incuriosito, divertito, emozionato. Una scampagnata di lettura può essere vista, rivista, condivisa sia sulla pagina Facebook che sul canale Youtube di Radio Geronimo. E.A.