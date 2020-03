Stare sul balcone ad ascoltare la musica. Concerto live “Delle Mimose” Street

CALENZANO – Tempi duri per uscire, l’emergenza coronavirus richiede che tutti si resti a casa. E dopo una giornata tra le mura domestiche lavorando, studiando, igienizzando l’appartamento ecco che arriva la sera con la voglia, anche per la bella stagione di uscire magari sul balcone. Se non si può uscire per una serata di musica o un aperitivo, per una cena o una serata con gli amici, ecco che ci si organizza stando sui balconi o affacciati alle finestre per partecipare agli eventi musicali durante questo periodo di emergenza sanitaria. Per il passaparola si utilizzano i social e all’ora stabilita ci si ritrova ognuno sui propri balconi per seguire lo spettacolo. Anche il gruppo di Facebook Sei di Calenzano se, ha organizzato un appuntamento musicale per questa sera 19 marzo alle 21 Live from “Delle Mimose” street. Gli abitanti di via delle Mimose potranno, a partire dalle 21 seguire Luca Pratesi Dj con le sue proposte musicali. Per dirla con i Pooh “chi fermerà la musica…” E.A.