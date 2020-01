Stazione. Il sindaco Prestini risponde a Sinistra per Calenzano “alcune migliorie sono già in atto”

CALENZANO – “Nel contratto con il quale RFI concede l’edificio della stazione di Calenzano in comodato d’uso al Comune è prevista la pulizia delle aree esterne, che infatti viene svolta da Alia su richiesta del Comune”. Risponde così il sindaco Riccardo Prestini alle richieste di Sinistra per Calenzano per un miglioramento della Stazione. “Per rendere un servizio più efficiente siamo già passati da una a due pulizie settimanali con spazzamento manuale, alle quali si aggiunge la pulizia periodica a sistola. – prosegue, in una nota il sindaco Prestini – Per quanto riguarda le altre migliorie proposte dall’associazione, alcune sono già attive come per esempio il bike sharing, i taxi e le fermate bus adeguatamente segnalati; altre sono di competenza di RFI, alla quale abbiamo già richiesto e sollecitato l’abbattimento delle barriere architettoniche e la generale riqualificazione di entrambe le stazioni. Continua intanto il nostro impegno presso la Regione e i gestori della rete ferroviaria affinché si aumenti sensibilmente il numero di treni che fermano a Calenzano e/o Pratignone. Quando avremo raggiunto questo obiettivo, valuteremo un incremento di servizi, che saranno legati più alla mobilità che a informazioni di tipo turistico, trattandonsi di stazioni utilizzate principalmente dai pendolari”.