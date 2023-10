Stazione Zambra, incontro tra Rfi e Comune

SESTO FIORENTINO – È avvenuto nei giorni scorsi l’incontro tra il Comune di Sesto Fiorentino e RFI per discutere e avviare un percorso di recupero e potenziamento della stazione ferroviaria della Zambra. Per l’Amministrazione hanno preso parte alla riunione il sindaco Lorenzo Falchi e la vicesindaca e assessora alla mobilità Claudia Pecchioli. “Per la sua vicinanza al Campus Sesto dell’Università e a tutte e tre le scuole superiori della nostra città, la stazione della Zambra riveste un’importanza strategica per la mobilità di tutta l’area metropolitana – afferma la vicesindaca Claudia Pecchioli – Col passaggio della linea tranviaria, la Zambra diventerà un punto di interscambio tra ferrovia, tram e mobilità dolce. Insieme a Rfi ci siamo confrontati sull’esistente, ribadendo la centralità della stazione per la nostra città, e chiesto di avviare la progettazione di una serie di interventi di miglioramento; abbiamo anche condiviso l’ipotesi, avanzata in Consiglio nello scorso mandato e confermata recentemente, di cambiare il nome alla fermata, inserendo un riferimento al Campus Sesto e ripensandola anche in funzione delle esigenze di quella realtà. Oltre ai tecnici di Rfi, con cui torneremo ad aggiornarci a stretto giro, ringrazio le forze politiche di maggioranza e opposizione e, in particolare, il consigliere Toccafondi, primo firmatario dell’ultima mozione approvata in Consiglio, il cui stimolo e interessamento ha favorito lo svolgimento di questo primo importante incontro”.