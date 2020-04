Stefanini (EFS): “A fianco dei lavoratori della Gkn. Staff leasing: si riprenda il confronto tra le parti”

CAMPI BISENZIO – “Su proposta della maggioranza, tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale hanno sottoscritto un atto a sostegno dei lavoratori in staff leasing impiegati in Gkn per i quali l’azienda non è intenzionata a rinnovare il contratto”. A parlare così è Andrea Stefanini, capo gruppo della lista Emiliano Fossi Sindaco, che aggiunge: “Gkn, infatti, previa la sola informativa alla Rsu ha deciso di interrompere il rapporto con Apl Umana Spa e quindi con tutti e 20 i lavoratori occupati con la forma dello staff leasing presso lo stabilimento di Campi Bisenzio. Il tutto durante un emergenza sanitaria ed economica senza precedenti e senza rispettare gli accordi f raggiunti con la mediazione della Regione Toscana e del Comune di Campi Bisenzio nella persona del sindaco Emiliano Fossi e dell’assessore Ester Artese. Il consiglio comunale, inoltre, esprime contrarietà all’utilizzo del rapporto di lavoro dello staff leasing come mezzo per ridurre tutele e precarizzare i rapporti di lavoro. Chiediamo con forza che i 20 lavoratori vengano inseriti nel percorso di stabilizzazione previsto dagli accordi e che si riprenda il confronto tra le parti con l’obiettivo di salvaguardare i livelli occupazionali”.