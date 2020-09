Stefanini (Emiliano Fossi Sindaco): “Regionali, il nostro voto a Monia Monni è una scelta di campo”

CAMPI BISENZIO – Quando nel 2018 la Lista Emiliano Fossi Sindaco si è riproposta alle elezioni amministrative, “ha scelto di investire nuovamente – si legge in una nota – in tutte quelle tematiche che parlano di coesione sociale: partecipazione, collaborazione, volontariato, attenzione alle fragilità, buone pratiche, economiche e ambientali, cultura e formazione”.

“È e sarà sempre una scelta di campo – afferma il capo gruppo in consiglio comunale Andrea Stefanini – perché le persone ci troveranno sempre là dove si parla di “fare comunità”. Quello che portiamo avanti è un sistema di valori chiaro e preciso, che si basa sulla reciprocità, un modello di governo che rimette al centro il cittadino e la sua partecipazione attiva alla vita democratica. Ed è questo modello che vogliamo anche per la nostra Regione, un territorio che ha investito moltissimo in salute pubblica e che si è sempre dimostrato sensibile alle istanze del terzo settore, punto centrale della propria azione amministrativa”. Passando invece alle elezioni regionali di domenica e lunedì prossimi, “i toscani – continua – saranno chiamati a decidere quale volto dare alla Toscana, se confermarne l’appartenenza a una tradizione che fa della diversità una risorsa, che non vive di populismo, che si confronta, che usa le parole per costruire e non per distruggere, oppure se permettere ad una destra delle più feroci di minare quella coesione sociale che è alla base dell’esercizio democratico. Come lista non abbiamo dubbi e mi auguro sia così anche per molti degli elettori. Siamo coscienti che la Toscana ha ancora bisogno di migliorare e migliorarsi, ma la strada per poterlo fare passa sicuramente dal percorso che fino ad oggi abbiamo intrapreso. E passa anche da candidati, come Monia Monni, che hanno saputo, in questo mandato, “essere sempre sul pezzo”, girare per i territori là dove necessario, stare dalla parte di chi chiedeva attenzione e portare all’ordine del giorno del Consiglio regionale temi importanti”. “Ambiente, economia circolare, violenza di genere, scuola, cultura: Monia Monni – conclude – non si è mai risparmiata ed è davvero una fortuna avere la possibilità di sostenere, nella nostra circoscrizione, uno dei migliori consiglieri regionali uscenti. Il voto a Monia Monni è anche una possibilità per Campi, perché con lei potrà continuare ad essere una elemento determinante del nostro modello toscano. La Toscana non deve essere cambiata ma solo migliorata; parlo a nome di chi, come me ha scelto venendo da fuori regione a costruire un futuro qui e a far crescere i figli in una terra ricca di valori morali e civici”.