Stefano Angelini è il nuovo segretario generale della Fiom Cgil Firenze-Prato-Pistoia, succede a Daniele Calosi

FIRENZE – Questa mattina le assemblee generali della Fiom Cgil di Firenze, Prato e Pistoia riunite in Camera del Lavoro a Firenze, hanno eletto Stefano Angelini nuovo segretario generale della struttura (all’unanimità). Angelini sostituisce Daniele Calosi (foto in basso), da pochi giorni eletto alla guida della Fiom Toscana (Calosi ha guidato per 8 anni la Fiom fiorentina e per 3 la Fiom Firenze-Prato-Pistoia), che è stato ringraziato dalle assemblee per l’attività svolta. Hanno partecipato ai lavori di stamani il segretario generale della Fiom Nazionale Michele De Palma, Paolo Gozzani della segreteria della Cgil Regionale, oltre allo stesso Calosi che ha avanzato la proposta di Angelini. “In un territorio così vasto – ha detto Angelini – la sfida è quella di restituire dignità al lavoro in ogni luogo, a partire da quelli più piccoli e periferici, dialogando innanzitutto con i giovani. Parallelamente daremo il nostro contributo per il rinnovo del contratto nazionale, strumento di difesa del potere d’acquisto e baluardo di democrazia nei luoghi di lavoro”.