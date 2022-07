Stella (FI): “Fossi ha usato Campi Bisenzio come trampolino per Roma, i campigiani se lo ricordino”

FIRENZE – “Il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, si è dimesso dal suo incarico un anno prima della scadenza del suo secondo mandato, per partecipare alle elezioni politiche del 25 settembre prossimo. Al suo posto, per terminare la legislatura sino alla prossima primavera, sarà nominato un commissario prefettizio che garantirà l’ordinaria amministrazione del Comune. […]

FIRENZE – “Il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, si è dimesso dal suo incarico un anno prima della scadenza del suo secondo mandato, per partecipare alle elezioni politiche del 25 settembre prossimo. Al suo posto, per terminare la legislatura sino alla prossima primavera, sarà nominato un commissario prefettizio che garantirà l’ordinaria amministrazione del Comune. E’ l’ennesimo sindaco Pd che usa la città che era stato chiamato ad amministrare, come trampolino per Roma”: lo dice Marco Stella, capo gruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana.

“I rumors – aggiunge Stella – danno Fossi come candidato del Partito Democratico nel collegio uninominale per la Camera dei Deputati della Piana fiorentina. Ma non è questo che ci interessa, quanto il fatto che un sindaco non porti a termine il mandato per cui era stato eletto. E’ una scorrettezza verso i cittadini, che ora si troveranno a essere amministrati da un commissario per 9 mesi; per aziende, imprese, associazioni che non avranno più interlocutori istituzionali per quasi un anno. Mi auguro che i campigiani se ne ricordino, sia alle politiche di settembre, che alle prossime elezioni comunali”.