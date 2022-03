Stella (FI): “In Toscana ospedali sotto organico, perché la Regione non chiama i vincitori del concorso Oss?”

FIRENZE – “La sanità toscana è al collasso, con numeri da capogiro forniti dalle organizzazioni sindacali. Mancano 1200 tra infermieri e Oss, e circa 700 medici, 400 solo nei reparti dell’emergenza urgenza, cioè 118 e pronto soccorso. Nonostante questo, invece di procedere a nuove assunzioni, resta tutto fermo e non si capisce per quale motivo […]

FIRENZE – “La sanità toscana è al collasso, con numeri da capogiro forniti dalle organizzazioni sindacali. Mancano 1200 tra infermieri e Oss, e circa 700 medici, 400 solo nei reparti dell’emergenza urgenza, cioè 118 e pronto soccorso. Nonostante questo, invece di procedere a nuove assunzioni, resta tutto fermo e non si capisce per quale motivo non vengano fatte scorrere le graduatorie dei vincitori del concorso del dicembre 2021 per Operatori socio sanitari (Oss)”: lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che ha presentato oggi un’interrogazione su questo tema.

“Questa carenza di personale sanitario presso i Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) e negli ospedali era già grave prima della pandemia – ricorda Stella – e, chiaramente, la situazione si è resa ancora più grave con il Covid-19. A dicembre scorso si sono concluse le prove di concorso per gli Oss in Toscana, e nonostante le graduatorie siano uscite a gennaio 2022, le Asl non hanno ancora iniziato a inserire nei luoghi di lavoro i vincitori dei concorsi. Per quale motivo? Quando inizieranno a chiamare in servizio chi è in graduatoria?”.

“E’ assolutamente urgente e prioritario che la carenza di organico venga riempita con nuovi professionisti – sottolinea il capogruppo di Forza Italia all’assemblea regionale -. Ringraziamo profondamente il personale sanitario della Toscana, che sta lavorando con dedizione e bravura, facendo spesso turni massacranti, e che da due anni deve combattere sia con l’emergenza Covid che con la carenza di organico. Regione e Asl si attivino velocemente per risolvere questi problemi”.