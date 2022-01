Stella (FI): “Mancano 4.000 infermieri, serve un piano di assunzioni in tutta la regione”

FIRENZE – “In Italia mancano all’appello oltre 63.000 infermieri, e la Toscana è tra le regioni messe peggio, con un fabbisogno di quasi 4.000 figure professionali. Le nuove assunzioni sbloccate dalla Regione Toscana in ambito sanitario sono nettamente insufficienti, come denunciano i sindacati di settore: 1.500 posti in più, tra infermieri, tecnici, operatori sociosanitari e […]

FIRENZE – “In Italia mancano all’appello oltre 63.000 infermieri, e la Toscana è tra le regioni messe peggio, con un fabbisogno di quasi 4.000 figure professionali. Le nuove assunzioni sbloccate dalla Regione Toscana in ambito sanitario sono nettamente insufficienti, come denunciano i sindacati di settore: 1.500 posti in più, tra infermieri, tecnici, operatori sociosanitari e amministrativi. E’ evidente che serve un piano di assunzioni più corposo, per far funzionare davvero la macchina”. Lo afferma il capo gruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, in merito alle ragioni dello sciopero nazionale di categoria in programma oggi, venerdì 28 gennaio, con sit in anche a Firenze.

“La carenza di organico in campo sanitario è la ragione principale per cui in Toscana oltre il 60% delle prestazioni hanno liste d’attesa oltre i tempi prestabiliti, – aggiunge Stella – l’impatto del Covid non può essere usato come parafulmini, il sistema è in crisi da molti anni, i dati stanno peggiorando nel tempo, sia per gli esami strumentali che per le visite specialistiche: in due casi su tre la tempistica non è rispettata. Mancano anche 700 medici. Se non si corre ai ripari, con maggiori investimenti, il sistema è destinato a implodere, nonostante l’eroismo di migliaia di professionisti della sanità toscana che si sobbarcano turni di lavoro molto duri”.