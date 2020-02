Stella (FI): “Soffia un vento più forte e all’aeroporto si blocca tutto. Serve una nuova pista”

FIRENZE – “Anche oggi un capriccio del meteo ed ecco che Eolo ha soffiato via più di un terzo dei voli dall’Aeroporto Vespucci di Firenze, dirottati o addirittura cancellati. Così non si può più andare avanti. Pd e sinistra hanno giocato a palla prigioniera con le grandi opere fiorentine e toscane, e questi sono i risultati. Serve la nuova pista, basta nicchiare”: a suonare la carica è il Consigliere regionale di Forza Italia Marco Stella (vice-presidente dell’Assemblea toscana). “Cancellazioni, dirottamenti, di questo passo il crollo anche reputazionale dello scalo fiorentino quanto ad affidabilità della destinazione sarà inevitabile, e i viaggiatori – aggiunge – finiranno per orientare direttamente la loro prima scelta su altri terminal vicini. Questo è inaccettabile per il capoluogo di una regione che nel Vespucci ha un patrimonio enorme dal potenziale inespresso, senza il necessario ammodernamento. Si calcola che la realizzazione della nuova pista porterebbe al raddoppio dei passeggeri, da 2.2 milioni l’anno a 4.5, con 5.300 posti di lavoro in più. Sono stime di Enac, non nostre”. “Imprenditori, commercianti, turisti e uomini d’affari esprimono una richiesta forte di volo diretto su Firenze – continua – e questa opportunità di crescita per la città e per tutta la Toscana è stata finora soffocata dalle litigiosità della sinistra e dai balbettamenti veteroambientalisti che hanno di fatto tenuto in ostaggio lo sviluppo dell’aeroporto di Firenze che attualmente conta circa 1.000 voli dirottati o soppressi ogni anno, con decine di migliaia di passeggeri persi a causa di condizioni meteo avverse. Per Pd e sinistre è una responsabilità politica e amministrativa gravissima che giorno dopo giorno viene scontata dai cittadini”.