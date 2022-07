Sterpaglie a fuoco a Campi Bisenzio. Ma vicino ci sono una concessionaria e una fabbrica di vernici: Vigili del fuoco già sul posto

CAMPI BISENZIO – Dopo l’intervento di questa mattina in via del Paradiso (con l’ausilio di due automezzi e 7 unità), i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano e di Firenze-Ovest, sono intervenuti in via Bretella di Sant’Angelo, nel Comune di Campi Bisenzio, per un incendio di sterpaglie, dove le fiamme avanzano […]

CAMPI BISENZIO – Dopo l’intervento di questa mattina in via del Paradiso (con l’ausilio di due automezzi e 7 unità), i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano e di Firenze-Ovest, sono intervenuti in via Bretella di Sant’Angelo, nel Comune di Campi Bisenzio, per un incendio di sterpaglie, dove le fiamme avanzano verso una concessionaria di auto e un edificio industriale dove si producono vernici. Sul posto stanno lavorando per arginare l’incendio 2 squadre e 4 automezzi. Inviate squadre anche da Prato, con le fiamme che dalla circonvallazione a Lecore stanno minacciando anche un distributore di carburante. Presente anche il personale della Polizia municipale di Campi Bisenzio e di Prato per gestire il traffico: il tratto della regionale 66 interessato dalle fiamme, infatti, è stato chiuso alla circolazione provocando file e rallentamenti lungo le direttrici da e per Firenze e nella viabilità interna di Poggio a Caiano. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno purtroppo coinvolto il piazzale di un rivenditore auto dove sono andate distrutte 24 autovetture. I Vigili del fuoco sono riusciti a contenere e salvare altre macchine: per fortuna adesso la situazione è sotto controllo ed è in corso la bonifica dell’area.

(Fotografie riprese dalla pagina Facebook del sindaco di Poggio a Caiano, Francesco Puggelli)