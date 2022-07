Sterpaglie a fuoco a Lastra a Signa: sul posto anche due elicotteri

LASTRA A SIGNA – Incendio in corso a Lastra a Signa al confine con il Comune di Scandicci in particolare fra via Montecascioli e via Sant’Ilario. In questo momento non sono interessate abitazioni ma sterpaglie. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco, la Racchetta, Regione Toscana con due elicotteri e la Polizia municipale di […]

LASTRA A SIGNA – Incendio in corso a Lastra a Signa al confine con il Comune di Scandicci in particolare fra via Montecascioli e via Sant’Ilario. In questo momento non sono interessate abitazioni ma sterpaglie. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco, la Racchetta, Regione Toscana con due elicotteri e la Polizia municipale di Lastra a Signa e Scandicci. Via Sant’Ilario è stata chiusa da via Livornese a via di Valle. L’amministrazione comunale sta monitorando la situazione. L’incendio ha comunque costretto alla momentanea sospensione del traffico aereo in arrivo e partenza dall’aeroporto di Firenze. Una decisione presa dalle autorità aeroportuali a causa del fumo sviluppatosi sulla direttrice di decollo e atterraggio degli aerei.