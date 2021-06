Stop ai mezzi pesanti con più di 18 tonnellate in via Livornese, Forza Italia: “Ordinanza comprensibile”

LASTRA A SIGNA -“L’ordinanza del Comune di Lastra a Signa che vieta il passaggio dei mezzi pesanti dalle strade urbane della città in caso di chiusura della Fi-Pi-Li che, dopo un lungo iter in Città Metropolitana di concerto anche con la Prefettura di Firenze, entrerà in vigore il prossimo 1 luglio, è assolutamente comprensibile e […]

LASTRA A SIGNA -“L’ordinanza del Comune di Lastra a Signa che vieta il passaggio dei mezzi pesanti dalle strade urbane della città in caso di chiusura della Fi-Pi-Li che, dopo un lungo iter in Città Metropolitana di concerto anche con la Prefettura di Firenze, entrerà in vigore il prossimo 1 luglio, è assolutamente comprensibile e condivisibile. Le nostre comunità sono stufe di pagare la mancanza di programmazione e la pessima gestione delle infrastrutture da parte della Regione Toscana che in tutti questi anni è stata incapace di dare una risposta appropriata al bisogno di cittadini e imprese di garantire il trasporto di persone e merci tra la costa, Firenze il porto di Livorno e viceversa”. Parole di Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia – Centrodestra per il cambiamento, Paolo Giovannini, coordinatore provinciale e capogruppo azzurro a Lastra a Signa, e Claudio Becagli, coordinatore comunale di Forza Italia a Lastra a Signa.

“Comprendiamo le rimostranze degli autotrasportatori e i disagi che tale decisione produrrà ma dobbiamo tenere conto anche del benessere dei cittadini di Lastra a Signa che si trovano a pagare colpe di altri. La scelta adottata testimonia, una volta di più, l’esasperazione di chi vive e lavora in questo territorio e come si sia raggiunto un vero punto di non ritorno. I cittadini – concludono – sono stufi delle parole e delle promesse del centro-sinistra e pretendono soluzioni infrastrutturali adeguate”.