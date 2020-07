Stop all’abbandono dei rifiuti, attivi a Lastra a Signa gli ispettori ambientali di Alia

LASTRA A SIGNA – Nella giornata di ieri, il sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni e l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni hanno incontrato gli ispettori ambientali di Alia Servizi Ambientali Spa, attivi sul territorio comunale nel servizio di monitoraggio e controllo in collaborazione con l’attività della Polizia municipale. In particolare gli ispettori garantiscono una […]

LASTRA A SIGNA – Nella giornata di ieri, il sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni e l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni hanno incontrato gli ispettori ambientali di Alia Servizi Ambientali Spa, attivi sul territorio comunale nel servizio di monitoraggio e controllo in collaborazione con l’attività della Polizia municipale. In particolare gli ispettori garantiscono una costante attività di presidio, con azioni di informazione, deterrenza e constatazione di illeciti contro i comportamenti scorretti verso l’ambiente cittadino primo tra tutti quello dell’abbandono dei rifiuti e l’utilizzo non corretto di cassonetti.

Per contrastare le cattive “pratiche” ed assicurare così maggior decoro, gli ispettori possono constatare le eventuali violazioni e riferirne agli organi competenti. Accertata la violazione, infatti, redigono un verbale che viene trasmesso alla polizia municipale, che ha la competenza di emettere il provvedimento sanzionatorio. “Dopo la pausa dettata dall’emergenza Covid-19 prosegue l’attività degli ispettori ambientali, – ha commentato l’assessore Di Giovanni – fortemente voluta dall’amministrazione comunale per contrastare il fenomeno degli abbandoni e più in generale i comportamenti incivili nell’ambito del conferimento dei rifiuti. Le azioni degli ispettori ambientali si concretizzano sia attraverso attività di informazione e sensibilizzazione che attraverso provvedimenti sanzionatori”. Gli ispettori di Alia, l’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana, agiscono capillarmente sul territorio comunale. Il servizio è eseguito da due ispettori che indossano una divisa e un cartellino identificativo.