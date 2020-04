Stop alle lunghe code e maggiore sicurezza, cambiati tutti gli impianti semaforici di Porto di Mezzo

LASTRA A SIGNA – Stop alle lunghe code e maggiore sicurezza in via Livornese. Ad annunciare alcune novità “tecniche” è la stessa amministrazione comunale: “Grazie al nuovo progetto, sono state aggiunte le doppie lanterne veicolari negli impianti che regolano le due direzioni su via Livornese ed è stata aggiunta una lanterna che regola lo sbocco da piazza Pilati su via Livornese. Inoltre, sulle due direttrici di marcia di via Livornese, sono stati installati i sensori radar che monitorano la durata del verde in base al traffico presente: questo consentirà di rilevare il traffico in tempo reale e controllare la durata del verde in base alla quantità di auto incolonnate. Infine, la nuova centrale semaforica è stata predisposta per il controllo remoto del passaggio delle auto con il rosso. Il costo del progetto, attuato con l’obbiettivo di migliorare la fluidificazione del traffico e garantire maggior sicurezza stradale a tutta la frazione, ammonta a 19.000 euro più Iva”.

“Si tratta di un intervento atteso da tempo dai residenti della frazione di Porto di Mezzo – ha detto l’assessore alla Polizia municipale Annamaria Di Giovanni – a tutela dei pedoni e della sicurezza stradale dell’abitato. Appena avremo la disponibilità finanziaria delle risorse necessarie posizioneremo le telecamere sui semafori lungo la via Livornese per consentire di individuare coloro che passano con il rosso, non rispettando le basilari norme del Codice della strada”. Parallelamente all’intervento di sostituzione degli impianti semaforici si è provveduto al rifacimento della segnaletica orizzontale su tutto il tratto di competenza comunale di via Livornese.