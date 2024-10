Storico fra Lastrigiana e Malmantile: ufficializzata in Comune alla presenza del sindaco l’affiliazione fra le due società

LASTRA A SIGNA – Uno storico accordo: è quello siglato dopo oltre 70 anni fra l’ASD Malmantile Calcio che si affilia alla ASD Lastrigiana Calcio per collaborare sul piano tecnico e sportivo e soprattutto a livello di settore giovanile. Il documento che sancisce il progetto è stato firmato in Comune dai presidenti delle due società […]

LASTRA A SIGNA – Uno storico accordo: è quello siglato dopo oltre 70 anni fra l’ASD Malmantile Calcio che si affilia alla ASD Lastrigiana Calcio per collaborare sul piano tecnico e sportivo e soprattutto a livello di settore giovanile. Il documento che sancisce il progetto è stato firmato in Comune dai presidenti delle due società sportive, Samuele Vignolini per la Lastrigiana e Stefano Regina per il Malmantile, alla presenza del sindaco Emanuele Caporaso. Erano inoltre presenti alla firma il direttore generale della Lastrigiana Gilberto Cerbai e i dirigenti del Malmantile Alessandro Panchetti e Carlo Lari.

Obiettivi dell’accordo, in vigore già da questa stagione calcistica, la valorizzazione e formazione del settore giovanile, interscambio tecnico, condivisione e razionalizzazione delle risorse, sinergia nell’utilizzo degli impianti sportivi. “Sono veramente contento di aver ospitato la firma di questo storico accordo qui nel palazzo comunale – ha spiegato il sindaco Caporaso – perché sancisce una collaborazione sportiva unica che unisce un’intera comunità di appassionati di calcio e di importanti valori sportivi. Il punto di forza e il valore aggiunto di questo accordo sarà proprio la condivisione, l’unione di intenti e il fare rete soprattutto per i giovani”. Soddisfazione espressa anche da parte dei due presidenti che hanno sottolineato come questa “sia un’occasione e un’opportunità che porterà vantaggi e risultati positivi per tutti, in particolare modo nella gestione del settore giovanile”.