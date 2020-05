Strade regionali, approvati dalla giunta 9 milioni di interventi: tre riguardano la Fi-Pi-Li

FIRENZE – Ammontano a oltre 9 milioni di euro gli interventi sulle strade regionali approvati dalla giunta nell’ambito della revisione annuale della programmazione delle opere sulla viabilità toscana. Cinque gli interventi finanziati di cui ben tre sulla Firenze-Pisa-Livorno. “Continua l’impegno della Regione per la messa in sicurezza e il miglioramento del sistema viario regionale, – spiega l’assessore regionale alle infrastrutture Ceccarelli – dopo l’investimento di 16 milioni per la manutenzione di ponti e viadotti e lo stanziamento della scorsa settimana per la progettazione di opere strategiche della viabilità regionale con questa delibera andiamo a finanziare importanti interventi su strade che rappresentano infrastrutture nodali per una mobilità non solo più sicura, ma anche più fluida”.

Sulla Fi-Pi-Li:

– 1 milione e 900.000 euro per il completamento degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del lotto 2A sul viadotto del Turbone;

– 1 milione e 100.000 euro di adeguamento e messa in sicurezza dello svincolo di Montopoli compresa la progettazione;

– 1 milione e 300.000 euro per il miglioramento dello svincolo alla rotatoria della Fi-Pi-Li con la SR206 in località Vicarello nel Comune di Collesalvetti in provincia di Livorno. In questo caso la Regione procederà alla stipula di successiva convenzione con il Comune di Collesalvetti per la

formalizzazione della sua compartecipazione finanziaria che ammonta a 565.000 euro.