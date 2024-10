“Strade secondarie” nuovi percorsi musicali a Officina Civica

CALENZANO – “Strade secondarie-Percorsi per la nuova musica d’autore” è il titolo della nuova rassegna musicale dedicata alle nuove voci della canzone d’autore in programma dal 12 ottobre a Officina Civica di via Petrarca. Sabato 12 ottobre alle 22 sarà la volta del concerto di Setak. Il cantautore abruzzese, fresco vincitore della Targa Tenco per […]

CALENZANO – “Strade secondarie-Percorsi per la nuova musica d’autore” è il titolo della nuova rassegna musicale dedicata alle nuove voci della canzone d’autore in programma dal 12 ottobre a Officina Civica di via Petrarca. Sabato 12 ottobre alle 22 sarà la volta del concerto di Setak. Il cantautore abruzzese, fresco vincitore della Targa Tenco per la miglior opera in dialetto, apre la rassegna con il suo stile unico che mescola influenze globali come il country americano e il blues del Delta con l’indie-folk e le sonorità mediterranee. Il suo ultimo lavoro, “Assamanù”, è un inno alla diversità linguistica e culturale, una dichiarazione artistica che supera i confini del dialetto per parlare a tutti. Attraverso le undici tracce dell’album, Setak esplora tematiche profonde come il tempo, la storia, la memoria e l’importanza di setacciare dentro sé stessi, esponendo un rapporto con la propria terra d’origine che sa essere anche critico e che non ha nulla di campanilistico o folkloristico. Perché “conoscere e fare sintesi del passato e della memoria ha un senso solo se serve per guardare al futuro”.

I prossimi appuntamenti sono l’8 novembre con Cosimo “Zanna” Zannelli, il 13 novembre con The Niro, il 24 gennaio 2025 con Valeria Caliandro e Giorgio Mannucci. Con Strade secondarie, lo spazio di Officina Civica, gestito, come il Teatro Manzoni, da La Macchina del Suono, si candida per diventare un nuovo spazio per l’ascolto di una musica d’autore capace di incrociare linguaggi e culture, proponendo un palcoscenico per artisti che scelgono strade meno frequentate ma altrettanto emozionanti da percorrere.

I concerti iniziano alle ore 22. Il costo del biglietto è di 8 euro.