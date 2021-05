Strage di Capaci, l’omaggio di Forza Italia a Giovanni Falcone

CAMPI BISENZIO – Anche quest’anno Forza Italia si è recata in via Falcone Borsellino a Campi Bisenzio per commemorare le vittime delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio. Il coordinatore comunale azzurro Angelo-Victor Caruso, insieme a Gina Pierini, responsabile di Capalle, hanno deposto un omaggio floreale in occasione del 29° anniversario della strage di Capaci […]

CAMPI BISENZIO – Anche quest’anno Forza Italia si è recata in via Falcone Borsellino a Campi Bisenzio per commemorare le vittime delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio. Il coordinatore comunale azzurro Angelo-Victor Caruso, insieme a Gina Pierini, responsabile di Capalle, hanno deposto un omaggio floreale in occasione del 29° anniversario della strage di Capaci dove morirono in un attentato il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta: Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

“Noi di Forza Italia – hanno commentato – non dimenticheremo mai Giovanni Falcone, magistrato ed eroico servitore dello Stato, caduto per difendere la legge, affermare la giustizia e preservare la civile convivenza. La strage di Capaci ha inciso in maniera indelebile un profondo solco nella nostre coscienze. Per questo anche quest’anno abbiamo sentito il dovere di morale di recarci in via Falcone e Borsellino per onorare due eccellenti ed integerrimi servitori dello Stato, nonché persone di elevatissimo profilo morale, culturale, etico e professionale, che della legalità avevano fatto il proprio “credo laico”, e che furono barbaramente assassinati”. “Oggi – conclude Caruso – la mafia non ha confini. Il quadro che è emerso in questi mesi da quando è scoppiata la pandemia è allarmante e deve richiamare la politica ad affrontare di petto la questione. La crisi economia determinata dalla pandemia potrebbe spalancare le porte alla mafia e alle organizzazioni criminali e spetta alla politica inaugurare una nuova stagione che rimetta al centro la lotta alla mafia”.