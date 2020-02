Streetart, un progetto per dare nuova vita ai muri della città

SESTO FIORENTINO – Nuova vita ai muri della città che saranno colorati e “disegnati” con la streetart. I “quadri” di strada saranno firmati dai migliori artisti di strada toscani e anche dagli studenti delle scuole locali.

“In queste settimane siamo impegnati ad individuare insieme all’associazione i muri su cui far lavorare gli artisti – ricorda il sindaco Lorenzo Falchi – Stiamo prendendo in considerazione superfici di proprietà pubblica, ma la nostra attenzione è rivolta anche ad alcuni muri perimetrali privati, per i quali stiamo contattando i proprietari. Partiremo inizialmente con i muri di piazza IV Novembre e dell’Oliveta con l’obiettivo di estendere l’iniziativa a tanti angoli della città”.

I primi due interventi inizieranno nella seconda parte di marzo. Il primo sarà dell’artista Luvi a colorare il muro dell’Oliveta tra via Cavour e Colonnata.

“La piazza e la strada sono sempre state per Sesto Fiorentino e per i sestesi luogo di scambio, d’incontro, di bellezza e conquista. – dice la curatrice esperta di street art, Francesca Nieri – La città è sicuramente cambiata nel tempo, si è aperta a nuove culture, si è ingrandita ed evoluta, ma forse in questo individualismo che sta contaminando la nostra società, ha anche perso un po’ l’aspetto di luogo d’incontro e scambio. Con il progetto ‘Sestreet – la strada ci sta parlando’ – che abbiamo progettato insieme all’associazione Culture Attive di San Gimignano e che sarà realizzato grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Sesto Fiorentino e all’importante sponsorizzazione di Estra luce e gas spa – vorremmo, attraverso la potentissima forma espressiva della street art, animare alcuni punti strategici della città, nella consapevolezza che bellezza genera bellezza. Se doniamo fiori e colore al grigio magari le piazze potranno essere viste dalla nuova comunità che abita Sesto come il punto di partenza da cui generare altra bellezza, conoscenza, scambio. Cinque muri per sette street artist della scena fiorentina noti a livello nazionale, alcuni anche internazionale, che lanceranno un messaggio di rinascita, bellezza, scambio, integrazione, impegno, cultura”.

Il progetto artistico comprenderà decori pittorici legati alla tradizione sestese dalla ceramica a Pinocchio.

Dopo sarà la volta dell’artista Urto sul muro di piazza IV Novembre che con i suoi soggetti marini dalle tinte blu ci aprirà la strada a universi stellati tutti da scoprire. Il percorso proseguirà fino a ottobre con altri 5 artisti: Ni An, Monograff, Mìles, RMOGRL8120, per chiudere in bellezza con l’intervento di Exit Enter.