Strumenti urbanistici, catasto e dati territoriali: a Campi Bisenzio adesso si possono consultare on line

CAMPI BISENZIO – È on line il nuovo portale del Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Comune di Campi Bisenzio, accessibile liberamente da tutti all’indirizzo https://cloud.ldpgis.it/campibisenzio/ e dalla home page del sito istituzionale, nella sezione “Siti tematici”. “Il Sit comunale – si legge in una nota – è lo strumento per l’organizzazione e la gestione delle informazioni geografiche. Rappresenta un supporto fondamentale per il governo del territorio, in quanto rende disponibili in modo interattivo dati e informazioni fondamentali per la programmazione generale e settoriale, la pianificazione urbanistica e l’attività progettuale. Attraverso il nuovo portale è possibile consultare in modo semplice e immediato la cartografia del Piano strutturale, del Piano operativo e del Catasto del Comune di Campi Bisenzio”.