Studenti del Calamandrei in Spagna per il progetto “scuola-lavoro”

SESTO FIORENTINO – Nell’ambito dei programma di scuola-lavoro, gli studenti del Calamandrei hanno avuto la possibilità di trascorrere due settimane in Spagna, a Siviglia e Fuerteventura alle Canarie, per un’esperienza di “alternanza scuola-lavoro” all’estero. Ad essere coinvolti alcuni studenti del corso di “Costruzione, ambiente e territorio”. Grazie al progetto Pcto, i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, ex alternanza scuola-lavoro, i percorso formativi di alternanza utili a orientare gli studenti dell’ultimo triennio delle superiori al mondo del lavoro, sono stati proposti due progetti in terra spagnola: uno a Siviglia e uno a Fuerteventura alle Canarie. Il progetto è finanziato dai fondi Pon (Programma Operativo Nazionale) del Miur ed è un piano di interventi che punta a creare un sistema d’istruzione e di formazione di elevata qualità.

Così gli studenti della specializzazione Costruzione, ambiente e territorio, si sono candidati per le attività progettate dalle dirigenza della scuola insieme ai docenti refernti per parteicpare ad un corso intensivo di formazione linguistica pre-partenza in lingua inglese e spagnolo e di immergersi poi per due settimane all’estero presso aziende che operano nel settore di riferimento. Il progetto è completamente finanziato dai fondi Pon. “Si tratta – spiegano i docenti della scuola Calamandrei – di un esempio virtuoso di alternanza scuola lavoro, oggi denominata Pcto, di qualità, che permette di fare scuola anche insieme agli stakeholder esterni, in grado di portare un valore aggiunto ai percorsi didattici ordinari, che credono nella rete e che investono insieme alla scuola in capitale umano. Questo Istituto è fortemente impegnato nel garantire esperienze Pcto come questa che non solo rappresentano delle possibilità concrete post-diploma ma permettono agli studenti di confrontarsi con contesti diversi da quello prettamente scolastico e quindi di valorizzare il percorso contribuendo al successo formativo in un orizzonte più ampio e articolato”.

Il progetto permette agli studenti di lavorare in una startup dinamica che lavora per progetti sulla smart-City, che includono anche la realizzazione di Concept Progettuali, e si presta alla formazione degli studenti. Gli studenti ospiti di Siviglia hanno avuto la possibilità, di utilizzare il Bim (Building Information Modeling) che stanno apprendendo anche al Calamandrei ma che riescono ad applicare durante il loro soggiorno di studio-lavoro, in questo modo gli studenti possono realizzare progetti preliminari inerenti la costruzione di strutture utili alle installazioni in tema di connettività e servizi, come ad esempio la stazione per Droni), previste nella città e negli ambienti rurali. “Sono state anche previste due visite in un’impresa del settore con cui Globodain, l’azienda presso cui lavorano, collabora – raccontano gli insegnanti che hanno accompagnati gli studenti a Siviglia – Oltre alle ore di lavoro, noi insegnanti ci impegniamo a far visitare la città, organizzando visite alle principali attrazioni e monumenti e attività ludico-ricreative, mirate al rafforzamento dell’inclusione e del team building”.