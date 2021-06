Studenti del Liceo artistico vincono il premio per il miglior video

SESTO FIORENTINO – Si è aggiudicato il primo premio del progetto PCTO “Ambasciatori digitali dell’arte”, il video “Restart” realizzato dagli studenti della classe 4G del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino,’indirizzo di Audiovisivo Multimediale. Il video è stato premiato per l’originalità, la cura e la professionalità con il quale è stato realizzato. In […]

In diretta streaming Facebook dalle Gallerie degli Uffizi è avvenuta l’8 giugno, la cerimonia di premiazione del progetto iniziato a gennaio con una serie di lezioni a distanza da parte dell’Area Scuola Giovani degli Uffizi sul tema: come comunicare l’arte. Visto il periodo di disagio a causa della pandemia, il Dipartimento per l’educazione degli Uffizi ha proposto a tutte le scuole aderenti al progetto di realizzare un video il cui tema principale fosse un nuovo inizio dopo la pandemia, ripartendo dall’arte, come rinascita a nuova vita.

Il video è stato realizzato come un cortometraggio in costume dove due ragazzi, alla fine del 700, innamorati, fantasticano sulle bellezze dell’amore e dell’arte… nel giardino di Boboli incontrano il Granduca Pietro Leopoldo il quale li accompagna nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti, dove entrano nei quadri e negli affreschi, pieni di stupore. In un passaggio temporale, si ritrovano nei giorni d’oggi, con le mascherine davanti a Palazzo Pitti e decidono di ripartire dall’arte per ricominciare a vivere a pieno una vita di bellezza e di arte. Le varie fasi del video sono state fatte in presenza a scuola e in vari luoghi dove si sono svolte le riprese. I costumi sono stati forniti dall’indirizzo di Design della moda e del Costume del Liceo. I docenti che hanno seguito in tutte le fasi il progetto sono Francesca Sestini docente di Progettazione audiovisivo Multimediale e Antonio Moscato docente del Laboratorio di Fotografia e cinematografia del Liceo Artistico di Porta Romana. Il video in doppia lingua, italiano e inglese sarà visibile nei prossimi giorni sul sito degli Uffizi, insieme agli altri selezionati.