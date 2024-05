Studenti di Sesto partecipano al Viaggio della Memoria

SESTO FIORENTINO – Quattordici studenti delle classi terze delle tre scuole secondarie di primo grado di Sesto Fiorentino stanno prendendo parte da ieri al Viaggio della Memoria 2024 organizzato dalla sezione fiorentina dell’Aned. Con loro anche tre docenti e l’assessora alle politiche educative in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. In cinque giorni di pellegrinaggio la delegazione visiterà […]

SESTO FIORENTINO – Quattordici studenti delle classi terze delle tre scuole secondarie di primo grado di Sesto Fiorentino stanno prendendo parte da ieri al Viaggio della Memoria 2024 organizzato dalla sezione fiorentina dell’Aned. Con loro anche tre docenti e l’assessora alle politiche educative in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. In cinque giorni di pellegrinaggio la delegazione visiterà i campi di Dachau, Ebensee, Mauthausen e Gusen, oltre al Castello di Hartheim, uno dei sei luoghi utilizzati dai nazisti per lo sterminio dei disabili fisici e mentali. Domenica 5 maggio la delegazione parteciperà alla cerimonia internazionale per il 79esimo anniversario della liberazione del campo di Mauthausen. La partecipazione delle studentesse e degli studenti di Sesto Fiorentino a questa iniziativa di grande valore formativo e importanza per la conservazione della memoria è stata sostenuta, come ogni anno, dall’Amministrazione comunale.