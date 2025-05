Studenti sestesi partiti per il Viaggio della Memoria

SESTO FIORENTINO – Sono 14 gli studenti delle scuole superiori di primo grado che partiti oggi 8 maggio per il Viaggio della Memoria ai campi di sterminio nazista promosso da Aned. È presente anche l’amministrazione comunale di Sesto Fiorentino con l’assessore allo sport Damiano Sforzi. Accompagnati dai volontari di Aned, il viaggio toccherà i lager di Dachau, Ebensee, Mauthausen e Risiera di San Sabba. “Con questa esperienza, che segue quella di marzo, rinnoviamo ancora una volta il nostro concreto impegno per la Memoria che è conoscenza diretta della storia e capacità di vivere con responsabilità il presente – afferma l’assessore alle politiche educative Sara Martini – Ringrazio le ragazze e i ragazzi che hanno deciso di partire e di mettersi in discussione in prima persona. Ringrazio i docenti e i volontari che sono con loro in giorni intensi e fondamentali per la crescita personale e della nostra comunità. Oltre a raggiungere alcuni luoghi dell’orrore e dello sterminio, il gruppo parteciperà, con il gonfalone della nostra città, alla cerimonia internazionale nell’ottantesimo anniversario della liberazione del campo di Mauthausen: un’occasione per ribadire i valori universali della libertà e della democrazia che purtroppo ancora oggi sono messi in discussione in molti angoli del mondo e per i quali anche noi siamo chiamati a impegnarci ogni giorno, prendendosi per mano tra generazioni”.