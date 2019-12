Su Rai-Radio 1 Musica, gli auguri di Marco Banchelli dal Nepal

SESTO FIORENTINO – Per il “benvenuto” al Nuovo Anno 2020, il prossimo 1 gennaio (intorno alle ore 18/18,30) il programma di RAI-Radio 1 Musica “Conciati per le feste” condotto da Elisabetta Grande e Julian Borghesan si collegherà in diretta con Marco Banchelli, ciclo-ambasciatore di Pace nel mondo ed impegnato in Nepal, nelle terre ai piedi dell’Himalaya in una “missione” molto ricca di impegni e significati: dagli “anniversari” di TuristiperCaso e della sua prima grande avventura in bicicletta del 1989, alla cultura del rispetto ambientale con il suo “gruppo” di CiclistiperCaso, fino allo sviluppo di relazioni, prodotti e progetti con obiettivi di solidarietà.