SESTO FIORENTINO – Successi agonistici per l’Accademia Karate Shotokan. Dopo gli allenamenti in Palestra Olimpia ed i Seminari con la Nazionale Italiana, la squadra sestese di kumite e kata è andata in trasferta a San Marino per il XIII Open Internazionale di Karate. Un evento dall’alto profilo tecnico che ha messo alla dura prova i […]

SESTO FIORENTINO – Successi agonistici per l’Accademia Karate Shotokan. Dopo gli allenamenti in Palestra Olimpia ed i Seminari con la Nazionale Italiana, la squadra sestese di kumite e kata è andata in trasferta a San Marino per il XIII Open Internazionale di Karate. Un evento dall’alto profilo tecnico che ha messo alla dura prova i karateka sestesi, non solo un banco di prova ma anche dei decisivi test match.

Ad accompagnare la delegazione per il weekend san marinese il M° Leonardo Marchi e il M° Lorenzo Zaccarello, coadiuvati dai tecnici Cosimo Margheri e Stefano Marchi per il kumite e Ilaria Paoletti, Virginia Castellucci e Nicola Piccolomini per il kata.

Le medaglie conquistate dall’AKS al XIII Open Internazionale di San Marino di Karate 2022 sono:

1° Metti Lucia (Ku Jun -59 Kg)

2° Ulqinaku Leonardo (Ku Cad +70 Kg)

2° Maranghi Christian (Ku Cad +70 Kg)

2° Batignani Virginia (Ku U21 -50 Kg)

3° Zecchino Alan (Ku U14 -55 Kg)

3° Zaccarello Galeotti Niccolò (Ku Jun -76 Kg)

3° Melani Matteo (Kata Cad)

3° Andreini Marta (Kata Cad)

5° Bigagli Viola (Ku U14 +47 Kg)

5° Risito Matteo (Ku U14 +55 Kg)

7° Paoletti Ilaria (Kata Sen)

Partecipazione: Acomanni Elisa, Aglietti Filippo, Brunetti Cesare, Bugi Leonardo, Capaccioli Cosimo, Ermini Lorenzo, Fadel Ndir, Fioravanti Riccardo, Raddi Federico.

L’Accademia Karate Shotokan di Sesto Fiorentino si congratula con tutti i suoi atleti, medagliati e partecipati, e ringrazia famiglie e supporter per l’aiuto dato nella trasferta.

Foto: la delegazione di karateka sestesi dell’AKS, specialità kumite e kata.

L’Accademia Karate Shotokan è una società sportiva affiliata alla FIJLKAM, l’unica Federazione Italiana riconosciuta dal CONI per l’insegnamento e la promozione del Karate. Con il progetto della FIJLKAM “Fight like a Girl” è possibile iscriversi gratuitamente per 2 mesi ad un corso di karate e di difesa personale presso l’Accademia Karate Shotokan di Sesto Fiorentino. Per maggiori informazioni contattare Leonardo Marchi al 3356817050 o via mail a leonardo@aks.it