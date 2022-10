Successi per Ilaria Paoletti dell’Accademia Karate Shotokan

SESTO FIORENTINO – Ilaria Paoletti, atleta Senior di Kata in forze all’Accademia Karate Shotokan di Sesto Fiorentino, inizia alla grande questa stagione sportiva. Il 24-25 settembre ha affrontato l’Open di Croazia, una gara internazionale nella quale ha provato per la prima volta il kata a squadre in prestito allo Sport Target Karate: buona la prestazione […]

SESTO FIORENTINO – Ilaria Paoletti, atleta Senior di Kata in forze all’Accademia Karate Shotokan di Sesto Fiorentino, inizia alla grande questa stagione sportiva. Il 24-25 settembre ha affrontato l’Open di Croazia, una gara internazionale nella quale ha provato per la prima volta il kata a squadre in prestito allo Sport Target Karate: buona la prestazione ed un secondo posto sul gradino del podio. Nell’individuale, dopo 3 turni eliminatori passati al vertice della classifica, Ilaria vince la medaglia d’argento con tanta soddisfazione.

Il primo weekend di ottobre la trasferta a Desio per il Memorial Nekoofar ha portato un’altra medaglia d’argento a Ilaria Paoletti, questa volta con i colori nero/oro AKS, perdendo solo dall’atleta che rappresenterà l’Italia al Mondiale.

Ilaria ha proseguito la sua cavalcata di medaglie espugnando anche i tatami di Dublino, con un primo posto nel kata a squadre insieme allo Sport Target Karate. Nella gara individuale, si è fermata al 7° posto su 34 partecipanti, dopo 2 turni superati tra le prime in classifica: un po’ di amaro in bocca per Ilaria perché ha mancato di pochi decimi l’accesso alla finale. Prossimamente l’AKS sarà impegnata sui tatami nazionali con le squadre giovanili di kata e kumite.