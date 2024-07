Successo per lo shopping dei “Giovedì sotto le stelle”

SESTO FIORENTINO – Con l’appuntamento di giovedì 25 luglio si sono chiusi anche per quest’anno i “Giovedì sotto le stelle”, quattro serate di divertimento, musica e shopping promosse dal Centro Commerciale Naturale Sesto Sotto Casa con il supporto di Confesercenti e Pro Loco e il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino. “Anche in questa caldissima estate, i Giovedì sotto le stelle hanno confermato tutta la loro capacità di attrazione verso il nostro centro cittadino – afferma il vicesindaco Claudia Pecchioli – Insieme al Centro commerciale naturale, alla Pro Loco e a Confesercenti siamo riusciti a mettere insieme un programma di eventi articolato con proposte per tutti i gusti. Portare le persone a vivere il centro non significa solo sostenerne il tessuto commerciale, ma anche e soprattutto attuare una strategia di rigenerazione alla quale stiamo lavorando ormai da diversi anni mettendo in campo tanti strumenti diversi. È un percorso avviato da tempo che proseguirà nei prossimi mesi”. “Gli eventi che abbiamo proposto per i Giovedì sotto le stelle di quest’anno hanno incontrato il gradimento di tante persone, portando a ottimi risultati a livello commerciale in un periodo non facile – sottolinea la presidente del CCN Sabrina Piermarini – Ottimo il lavoro di squadra, ormai collaudato, tra associazioni del territorio e l’amministrazione, alla quale vanno i miei ringraziamenti per il supporto che continua a darci”.