Succursale Liceo Agnoletti: a Sesto le aule temporanee

SESTO FIORENTINO – La Metrocittà realizzerà a Sesto aule temporanee per tre classi del Garibaldi di Campi. Il Comune di Campi Bisenzio ha autonomamente avviato l’anno scorso l’iter per effettuare importanti lavori di adeguamento sismico e di efficientamento energetico dell’edificio a due piani nella zona de La Villa, che ospita la scuola secondaria di primo grado Garibaldi e la sede associata del liceo scientifico Agnoletti di Sesto Fiorentino. Per legge, rimane a carico alla Città Metropolitana di Firenze la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi destinati a scuola superiore ma, per quanto riguarda l’intervento di adeguamento sismico, questo è stato avviato e seguito direttamente dal Comune di Campi, il quale ha anche costruito in un’area adiacente i prefabbricati destinati agli studenti, temporaneamente senza sede durante i lavori. Tuttavia, per tre aule della succursale dell’Agnoletti non si è potuta trovare una soluzione adeguata a Campi per il prossimo anno scolastico e, nonostante questo, la Metrocittà, in collaborazione con gli altri enti coinvolti e destinando allo scopo 200mila euro, ha optato per costruire il prefabbricato destinato a circa 100 studenti in un’area di fronte alla sede centrale di Sesto del Liceo Agnoletti, soluzione che assicura di avere senza disagi gli insegnanti, la palestra e altri servizi.