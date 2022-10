Sul ring si sfidano due professionisti. Ma c’è spazio anche per i “baby pugili”. Grazie alla Palestra Popolare

CALENZANO – Una riunione di pugilato che consentirà anche a tanti piccoli atleti di incrociare i guantoni a livello amatoriale e per puro divertimento. E’ quella in programma domani, sabato 29 ottobre, grazie alla Palestra Popolare di Calenzano e nel corso della quale i “baby pugili” daranno una dimostrazione. L’appuntamento è con “Piano non esiste” in programma alle 21 al Palazzetto dello sport di Calenzano, per una serata organizzata dal Boxing Club Calenzano con il patrocinio dell’amministrazione comunale. “Si tratta di un’occasione per far conoscere ancora di più questo sport e i nostri atleti e dare loro modo di mettere in pratica quanto imparato in palestra”, ha spiegato il maestro Ivano Biagi. La serata avrà invece come match clou l’incontro professionistico tra i pesi supermedi Leonardo Balli (Bc Calenzano, sette incontri di cui una sconfitta e due pari) e il laziale Gianmarco Ciofani (otto riprese da tre minuti). “Un incontro importante per Leonardo – spiega Biagi (insieme nella foto) – perché in caso di vittoria si potrebbero aprire le porte per un match titolato”. Infatti, a fine novembre, è in programma la sfida per il tricolore tra Yuri Lupparelli e Ignazio Crivello: il vincitore poi dovrà mettere in gioco la sua cintura e Balli potrebbe essere lo sfidante. Nella riunione di domani sono previsti anche sei incontri dilettanti: Edoardo Innocenti (Il Lupo Fight Club Mugello) contro Mattia Cipro (Accademia 624 Sesto Fiorentino), Hamed Raza (Polisportiva Dozza) contro Jonathan Ghergut (Ambra Libertas Poggio a Caiano), Amin Boutartout (Ravenna) contro Luca Alberti (Bc Calenzano), Nuredinosky contro Smira Barm (Bc Calenzano), Matteo Lenzi (Ambra Libertas Poggio a Caiano) contro Jacopo Caselli (Bc Calenzano) e Giosè Lavia (Ambra Libertas Poggio a Caiano) contro Andrea Frugoli (Polisportiva Lucchese).