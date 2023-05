Sul terreno che coltiva aveva realizzato dei manufatti abusivi: denunciato dai Carabinieri forestali

SESTO FIORENTINO – Non sono stati pochi gli accertamenti effettuati dai militari della Stazione Carabinieri forestale di Ceppeto negli ultimi tempi su presunte irregolarità edilizie in ambito rurale. E, a conclusione di uno di questi, in via Lungo Gavine, nel Parco della Piana, all’interno di un lotto di terreno rurale hanno identificato una persona intenta […]

SESTO FIORENTINO – Non sono stati pochi gli accertamenti effettuati dai militari della Stazione Carabinieri forestale di Ceppeto negli ultimi tempi su presunte irregolarità edilizie in ambito rurale. E, a conclusione di uno di questi, in via Lungo Gavine, nel Parco della Piana, all’interno di un lotto di terreno rurale hanno identificato una persona intenta a svolgere lavori agricoli: dalle informazioni acquisite è emerso che il terreno era di proprietà di una società mentre la persona identificata si è dichiarata come uno dei soci. I problemi sono emersi dalle successive verifiche e dalla documentazione richiesta, quando i Carabinieri forestali hanno riscontrato la presenza di due manufatti con rilevanza edilizia in contrasto con le prescrizioni dello strumento urbanistico e realizzate senza le dovute autorizzazioni. La persona è stata dunque denunciata all’Autorità Giudiziaria per avere realizzato manufatti abusivi in violazione del Testo unico dell’edilizia.