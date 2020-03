Sunia e Cgil chiedono ad Anci di prorogare le scadenze sui temi abitativi

CAMPI BISENZIO – I sindacati Sunia e Cgil Toscana hanno inoltrato una richiesta al presidente Anci Matteo Biffoni perché inviti le Amministrazioni comunali a prorogare i termini di tutte le procedure e scadenze riguardanti i temi abitativi, quali, ad esempio, quelli di assegnazione case popolari o contributo affitto. E non solo: i sindacati chiedono che siano prorogati i termini di opposizione ad eventuali richieste o provvedimenti emessi da aziende di gestione e uffici casa, come avvisi di decadenze, morosità, utilizzo degli alloggi.

“Vi sono alcuni Comuni che hanno bandi in corso, o che proprio in questo periodo indicono bandi per l’assegnazione di contributo di sostegno all’affitto – dicono Laura Grandi del sindacato inquilini Sunia della Toscana, Maurizio Brotini e Simone Porzio della Cgil Toscana -. Queste scadenze, importanti e molto attese, non possono assolutamente uscire in questo periodo di grande difficoltà sotto il profilo sanitario e, a maggior ragione, per gli obblighi di permanere il più possibile nella propria abitazione a tutela di se stessi e della comunità. Una richiesta di buon senso che rischia, se non accolta, di costringere i cittadini a muoversi dalle proprie case in una situazione di pericolo di contagio senza poi trovare un’assistenza adeguata, visto che molti uffici pubblici sono chiusi o con orari suscettibili di variazioni continue e personale estremamente ridotto”.