CALENZANO – Suolo pubblico gratuito per bar, ristoranti e negozi. Lo ha deciso l’amministrazione comunale per la ripresa delle attività. E questo in attesa di conoscere la data esatta di riapertura delle attività commerciali e di somministrazione di bevande e alimenti. Decisione per favorire la disposizione di tavolini all’aperto, dove sarà più facile garantire le misure di sicurezza.

Fino al 31 ottobre negozi, bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e pizzerie a taglio potranno richiedere la concessione del suolo pubblico in deroga al pagamento della TOSAP. Potranno così occupare le aree pubbliche disponibili, in prossimità dei propri locali, anche occupando posti auto, dove la disposizione della strada lo consente.

La richiesta dovrà pervenire allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in via telematica.