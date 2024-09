Suona la prima campanella e il Comune fa “la verifica” di tutti i lavori eseguiti nelle scuole

CAMPI BISENZIO – Con l’inizio della scuola, per il Comune di Campi Bisenzio è anche tempo di bilancio dell’attività svolta fino a oggi. Fin dal primo giorno, saranno attivi sia il servizio di pre-scuola che il servizio di trasporto con scuolabus per le scuole primarie. Per le scuole dell’infanzia, invece, il trasporto sarà disponibile già […]

CAMPI BISENZIO – Con l’inizio della scuola, per il Comune di Campi Bisenzio è anche tempo di bilancio dell’attività svolta fino a oggi. Fin dal primo giorno, saranno attivi sia il servizio di pre-scuola che il servizio di trasporto con scuolabus per le scuole primarie. Per le scuole dell’infanzia, invece, il trasporto sarà disponibile già dal primo giorno mentre i servizi di pre e post-scuola inizieranno a ottobre. “L’estate appena conclusa – si legge in una nota – ha visto numerosi interventi di manutenzione e miglioramento nelle scuole del territorio, eseguiti secondo le priorità individuate dal tavolo tecnico composto da dirigenti scolastici, tecnici del Comune insieme al vicesindaco con delega alla scuola, Federica Petti, e all’assessore ai lavori pubblici, Tommaso Landi.

Vediamoli nel dettaglio. Scuola Andersen: messa in sicurezza dei cornicioni a rischio distacco di elementi in cemento, seguita da ripristino e tinteggiatura. Scuola Matteucci: installazione di pannelli per l’isolamento acustico dell’aula di musica, in preparazione del nuovo indirizzo musicale che partirà quest’anno; revisione degli infissi difettosi. Scuola Gelli: installazione di un controsoffitto nella mensa con nuovi corpi illuminanti per migliorare l’acustica e sostituzione delle pareti mobili delle aule con pareti in cartongesso. Scuola Verga: stuccatura delle pareti in diverse aule, tinteggiatura parziale (che sarà completata durante le vacanze natalizie), revisione degli infissi e delle tapparelle malfunzionanti, installazione di un lavabo nell’aula d’arte e ripristino delle mattonelle distaccate nel corridoio. Scuola Don Milani: revisione e pulizia della copertura per risolvere infiltrazioni. Scuola Lorenzo Il Magnifico: sostituzione dei corpi illuminanti nei corridoi al piano terra, primo e secondo. Scuola Garibaldi/Liceo Agnoletti: riconsegna dei locali con tre mesi di anticipo rispetto al termine dei lavori previsti, con costante monitoraggio dei cantieri. Scuola Fra Ristoro: costante monitoraggio dell’andamento dei lavori e recupero dei ritardi accumulati.

“Le scuole di Campi Bisenzio, come molte altre in Italia, necessitano di interventi di adeguamento e, soprattutto, di miglioramento, – ha detto il vicesindaco Petti – le scuole devono essere ambienti accoglienti, ma anche belli, in cui ragazze e ragazzi possano sentirsi felici. Ringrazio il tavolo tecnico, i dirigenti e il personale scolastico per la collaborazione e le preziose segnalazioni. Grazie al lavoro di programmazione che stiamo portando avanti insieme all’assessore Landi, riusciremo a intervenire in tutte le scuole nel corso della legislatura, ascoltando costantemente le loro esigenze. Sarebbe auspicabile che questi investimenti non gravassero esclusivamente sulle risorse comunali, ma che il governo iniziasse a intervenire concretamente sulle strutture scolastiche, da nord a sud”.

“Ringrazio l’Ufficio Tecnico del Comune per i lavori svolti in questi mesi, – ha l’assessore Landi – attualmente, abbiamo due cantieri importanti finanziati con fondi Pnrr, destinati a interventi strutturali di adeguamento sismico e antincendio, che aumenteranno la sicurezza delle nostre scuole. Questi lavori richiedono un monitoraggio costante per garantire il rispetto delle tempistiche stabilite. Si tratta di interventi essenziali, che potrebbero sembrare scontati ma che in realtà non lo sono, e per i quali ci impegniamo quotidianamente, anche nel tentativo di recuperare eventuali ritardi accumulati in passato. Un ringraziamento va infine agli uffici e ai tecnici comunali del patrimonio e dei servizi educativi, nonché agli operai del comune, per l’impegno e la professionalità dimostrata. Grazie anche a tutto il personale ATA, ai docenti e ai dirigenti scolastici per la costante collaborazione”.