Superbonus 110%, interventi per 1 milione di euro su 37 alloggi di Edilizia residenziale pubblica a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Ben 37 alloggi di Edilizia residenziale pubblica del Comune di Lastra a Signa beneficeranno di interventi di efficientamento energetico legati al superbonus 110%. Questo grazie a una convenzione stipulata tra il Comune di Lastra a Signa e Casa Spa, che gestisce gli immobili comunali, che interessa appartamenti situati in via Fermi e in via Togliatti. Gli interventi riguarderanno il recupero delle facciate con miglioramento energetico dell’involucro edilizio tramite la messa in opera del sistema “cappotto” e rifacimento della copertura per il complesso abitativo di via Fermi e il recupero delle facciate con miglioramento energetico dell’involucro edilizio sempre tramite sistema di coibentazione esterna per le abitazioni in via Togliatti. Per gli interventi in questione si prevede la copertura finanziaria dei lavori, in tutto stimati in 1.018.000 euro, in parte mediante l’accesso al bonus fiscale ed in parte con fondi comunali, a copertura delle opere che per tipologia non sono eleggibili all’incentivo. Il Comune di Lastra a Signa ha infatti impegnato nel bilancio preventivo 2022 una somma pari a 137.000 euro per le opere non incentivabili. Casa Spa, come da accordo, si occuperà della progettazione e dell’effettuazione dei lavori.

“Siamo soddisfatti di essere fra i primi firmatari della convenzione con Casa Spa per poter accedere a questo tipo di incentivi ed effettuare così lavori importanti sul nostro patrimonio Erp, – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – in questo modo, una volta terminati i lavori, tali immobili potranno beneficiare di interventi che andranno a migliorare la qualità abitativa dal punto di vista del risparmio energetico e quindi dei minori consumi, per non parlare degli effetti positivi per la qualità ambientale del nostro territorio”.

(Immagine di archivio)